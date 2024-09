Dia do Cerrado: Bioma é comemorado na data, mas ainda é o segundo mais ameaçado

Se comemora nesta quarta-feira (11) o Dia do Cerrado, data que presta homenagem ao segundo maior bioma brasileiro, conhecido também como savana brasileira, que apesar de ocupar 25% do território nacional, é um dos mais ameaçados do Brasil.

Presente em 11 estados, se estendendo do Nordeste à maior parte do Centro-Oeste, o bioma tem contato com a Amazônia, Pantanal, Mata Atlântica e Caatinga, o que faz com que o Cerrado seja considerado a savana mais biodiversa do planeta. Apesar de sua importância e grande área de presença, dados de um estudo realizado pela Mapbiomas mostraram que o bioma perdeu 27% de sua vegetação nativa nos últimos 39 anos, número que representa 38 milhões de hectares.

A pesquisadora do Instituto de Pesquisa Ambiental da Amazônia (Ipam), Vera Arruda, apontou para a necessidade da criação de políticas públicas para controlar a política. “É essencial implementar políticas públicas que promovam a conscientização, reforcem sistemas de monitoramento e apliquem leis rigorosamente contra queimadas ilegais”, reforçou.

Em homenagem à data, organizações da sociedade civil como os institutos Cerrados, Sociedade População e Natureza, Ipam e WWF Brasil lançaram a campanha ‘Cerrado, Coração das Águas’, em conscientização sobre a relevância do bioma.

