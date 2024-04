Riedel e governador de MT assinam termo de cooperação para proteção do Pantanal

O governador de Mato Grosso do Sul, Eduardo Riedel, assinou na manhã desta quinta-feira (18), um termo de cooperação visando a união de esforços na defesa, proteção e desenvolvimento sustentável do Pantanal. Além do chefe do executivo, a ministra o Meio Ambiente, Marina Silva, e o governador de Mato Grosso, Mauro Mendes, também assinaram o termo.

A assinatura aconteceu em Campo Grande, no auditório do Bioparque Pantanal. Na ocasião, os dois estados se comprometem nesse termo a uniformizar e compatibilizar a legislação sobre o uso dos recursos naturais do Pantanal e a elaborar o Plano Integrado de Prevenção, Preparação, Resposta e Responsabilização a Incêndios Florestais para o bioma Pantanal brasileiro, além de monitorar a fauna silvestre e promover o fomento da produção sustentável do bioma.

Para o governador Eduardo Riedel, o termo é uma forma de ter uma capacidade operacional maior, de maneira coordenada para ações. O estado tem 13 bases para o trabalho montadas no Pantanal. "Vídeo monitoramento, fazemos o acompanhamento via satélite e quando isso é coordenado podemos entrar mais rápido e atuar de maneira mais efetiva no combate a eventuais incêndios que possam acontecer", destacou.

O ano de 2024 é considerado de alto rico por conta da forma que o clima vem se comportando desde o verão, uma vez que não ouve precipitação de água suficiente para causar as áreas alagadas na região. Diante da situação existe uma grande quantidade de massa propicia a combustão, os rios estão com níveis abaixo do esperado e existe ainda o fator climatológico, que gera ainda mais seca, já que o inverno na região Centro-Oeste tende a ser sem chuvas.

O governo de Mato Grosso do Sul já decretou situação de emergência, para tentar se antecipar aos incêndios que possam vir a acontecer na região pantaneira.

A ministra Marina Silva, pontuou a importância do pacto assinado entre os dois estados, uma vez que o termo entra no contexto da elaboração do 'Plano de Prevenção e Controle do Desmatamento e Queimadas do Pantanal'.

"É uma ação que deve ser feita de forma compartilhada entre governo federal e governos estaduais. É importante ressaltar que o Plano de Prevenção e Controle dos Biomas está distribuído em algumas ações estratégicas, como o combate as atividades iligais e o apoio a atividades produtivas sustentáveis", comentou a ministra.

O governador de Mato Grosso, Mauro Mendes, disse que os pontos a serem trabalhados entre os dois estados são o fortalecimento da segurança pública, atuação das equipes do Corpo de Bombeiros no bioma. "Juntos nos vamos estabelecer ações que vão dar mais efetividade no combate a todos os tipos de ilegalidade que possam ser praticados dentro do Pantanal, desde de crimes ambientais até queimadas ilegais e acidentais", declarou.

O termo terá vigência de cinco anos, sendo ele gerido por um Grupo de Trabalho integrado por representantes dos dois estados, em número paritário.

