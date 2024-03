O Drive-Thru da reciclagem iniciou hoje (14) e vai até o próximo sábado (16), no estacionamento ao lado do Bioparque Pantanal. Além de atividades de sustentabilidade, a ação conta também com palestras, brincadeiras. talk show e muitos mais.

As pessoas podem descartar papel, plástico, vidro, medicamentos vencidos, óleo de cozinha, eletrônicos e outros objetos. É permitido entrar com o seu veículo para realizar o descarte, sem precisar sair dele.

Atualmente, o Drive-Thru acontece somente nos Altos da Afonso Pena, mas segundo o Secretário da Associação Recicle, Carlos Lhamas, a ação passará a acontecer nos bairros de Campo Grande. E o primeiro será o Tiradentes, mas ainda sem data confirmada.

Assista:

JD1 No Celular

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também