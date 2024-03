Riedel mostra avanÃ§os ambientais de MS para embaixadora da UniÃ£o Europeia

Carla Andréa, com Governo do MS atualizado em 21/03/2024 às 16h57

O governador do MS, Eduardo Riedel, se reuniu hoje (21), com a embaixadora da União Europeia no Brasil, Marian Schuegraf, em Brasília-DF, para mostrar os avanços do Estado na proteção ambiental e o trabalho para expansão comercial e econômica em várias áreas. O vice-governador José Carlos Barbosa (Barbosinha), e o secretário de meio ambiente, desenvolvimento, ciência, tecnologia e inovação, Jaime Verruck, também participaram do encontro.

Entre as ações em andamento no Estado que Riedel apresentou estão a Lei do Pantanal, e as ações de prevenção aos incêndios florestais no bioma. “Vamos mostrar isso cada vez mais ao mundo, por entender que os nossos produtos carregam em si aquilo que a gente quer ver, responsabilidade ambiental, social”, afirmou o governador.

A Lei do Pantanal entrou em vigor no dia 19 de fevereiro de 2024, alterando as normas de conservação, proteção, restauração e exploração ecologicamente sustentável em toda Área de Uso Restrito do Pantanal.

Nela também é criado o Fundo Estadual de Desenvolvimento Sustentável do Bioma Pantanal, que será dominado como Fundo Clima Pantanal, com o foco em promover o desenvolvimento sustentável do Pantanal, e possibilitar a gestão das operações financeiras destinadas ao financiamento de programas de pagamentos por serviços ambientais na área.

Além disso, uma delegação do Governo do Mato Grosso do Sul esteve em Bruxelas na Bélgica, neste mês, para se reunir com representantes dos países da União Europeia, afim de discutir os impactos da implementação da EUDR (Regulamento de Redução do Desmatamento e Degradação Florestal), a normativa da UE que proíbe a importação e o comércio, no bloco europeu para o comércio bilateral.

