Planurb é nomeada para compor comissão pelo meio ambiente

A Prefeitura de Campo Grande, por meio da Agência Municipal de Meio Ambiente e Planejamento Urbano (Planurb), irá compor a Comissão Tripartite Estadual de Mato Grosso do Sul.

A nomeação foi assinada pela ministra de Estado do Meio Ambiente e Mudança do Clima, Marina Silva.

As comissões técnicas tripartites representam um espaço de diálogo entre os órgãos e entidades ambientais dos municípios, dos estados, do Distrito Federal e da União, objetivando fortalecer o Sistema Nacional do Meio Ambiente (Sisnama).

Possuem também, o intuito de apoiar os processos de articulação para uma gestão ambiental compartilhada, e a implantação das principais políticas setoriais nacionais, além de promover a capacitação de gestores municipais para aplicação de normas sobre os diversos temas ambientais.

Os componentes das comissões tripartites devem buscar sensibilizar, mobilizar e articular entidades e organizações da sociedade civil para fortalecer e tornar mais participativa a gestão ambiental local.

