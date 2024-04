ONG holandesa promove bate-papo sobre natureza e população na Capital

Na fase final da exposição “Pantanal - Águas que conectam”, a Wetlands International - ONG da Holanda-, por meio do Programa Corredor Azul, e a Mupan (Mulheres em Ação no Pantanal), com o apoio da Synchronicity Earth, promove amanhã (12), a partir das 17h, um bate-papo com os fotógrafos ambientais Chris Scarffe e José Sabino.

O bate-papo acontece no Museu da Imagem e do Som (MIS), na Capital. Com o objetivo de destacar a importância de documentar a natureza para sensibilizar a população.

Em visita ao Mato Grosso do Sul para agenda com a Wetlands International, o inglês Chris Scarffe estará presente na ocasião para falar dos seus projetos ambientais, e da vida selvagem. Ele tem conteúdo publicado em grandes emissoras como a BBC, HBO e National Geographic. O evento acontece após a visita do profissional ao Território Indígena Kadiwéu, onde estava desde o dia 7 abril.

Junto dele, estará o doutor em ecologia José Sabino, que trabalha com comportamento animal e gestão da biodiversidade. Nos anos 90, ele criou a empresa Natureza em Foco, dedicada a mobilizar as pessoas para a causa da sustentabilidade e do uso respeitoso da biodiversidade.

Wetlands International

A Wetlands International é a única organização global sem fins lucrativos dedicada à conservação e restauração de áreas úmidas. Seu compromisso é proteger e restaurar essas áreas devido ao seu valor ambiental e aos serviços essenciais que proporcionam às pessoas.

Mupan

A Mupan - Mulheres em Ação no Pantanal, opera em parceria com o escritório da Wetlands International desde 2017. É a primeira ONG do Pantanal voltada para a incorporação de gênero na gestão das águas. Fundada em agosto de 2000, atua em rede, e busca ser uma instituição de referência no empoderamento de lideranças, especialmente de mulheres e comunidades tradicionais.

