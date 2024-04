Cerrado terá uma força-tarefa para conter desmatamento

O Piauí será alvo de uma força-tarefa para conter o desmatamento no Cerrado, que é o segundo maior bioma da América do Sul. A decisão foi tomada na última quarta-feira (27), em uma reunião entre ministros e governadores, que definiu a unificação das bases de dados dos estados com o Governo Federal, para melhorar o enfrentamento do problema.

A decisão foi tomada porque houve o aumento de 19% nos alertas de desmatamento em fevereiro, em comparação ao mesmo mês em 2023. Além disso, segundo o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe), o bioma perdeu 3.798 km² de vegetação nativa, entre agosto do ano passado e fevereiro de 2024.

Ainda conforme o governo, a situação é mais grave e preocupante no território conhecido pela sigla Matopiba, localizado nos estados do Maranhão, do Tocantins, do Piauí e da Bahia. A área, apontada como a nova fronteira agrícola do país, é onde ocorrem quase 75% do desmatamento no Cerrado.

A desertificação de áreas próximas ao Cerrado também é um fator preocupante. Por isso, o ministério informou que o apoio dos estados na força-tarefa pode garantir a liberação de recursos do Fundo Amazônia para financiar ações, visto que até 20% dos recursos podem ser aplicados em medida de monitoramento, e controle em outros biomas.

Fonte de 40% da água doce do país, o Cerrado cobre cerca de 25% do território nacional, presente nos estados de Goiás, Tocantins, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Distrito Federal, Bahia, Maranhão, Piauí e porções de São Paulo.

Estima-se que o Cerrado possua mais de 6 mil espécies de árvores e 800 espécies de aves, sendo considerado um dos biomas mais ricos e ameaçados do mundo.

JD1 No Celular

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também