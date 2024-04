Companhia energética reduz vazão na hidrelétrica de Porto Primavera

A Companhia Energética de São Paulo (CESP) decidiu reduzir ao mínimo a vazão na usina hidrelétrica de Porto Primavera, localizada no rio Paraná, entre Mato Grosso do Sul e São Paulo. Decisão que começou a valer ontem (30).

Segundo a empresa, a medida atende a determinação do Operador Nacional do Sistema Elétrico (ONS) e do Ministério de Minas e Energia, além de fazer parte de uma ação dos órgãos citados para minimizar o risco de esvaziamento mais acentuado dos reservatórios da bacia do rio Paraná, no intuito de preservar os usos múltiplos da água e a segurança eletroenergética do Brasil.

Para executar a operação, a CESP implementará um plano de trabalho apresentado ao Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama), que contempla as diretrizes para o monitoramento ambiental ao longo de 100 quilômetros do rio Paraná, nos trechos compreendidos entre a usina de Porto Primavera e a foz do rio Ivinhema.

Segundo o ONS, o patamar mínimo defluente deverá ser reduzido de forma gradual e controlada, passando dos atuais 4.600 m³/s para 3.900 m³/s até a próxima quarta-feira (03), podendo se estender até o fim de outubro de 2024.

JD1 No Celular

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também