Um diferencial de Campo Grande é o planejamento arbóreo, uma infraestrutura que disponibiliza cerca de 20 serviços ecossistêmicos indispensáveis para a população.

Para manter essa característica, a Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Urbano (Semadur) tem projetos que contam com a ajuda da população e dos fiscais. Esses profissionais são treinados para cuidar das árvores, diferente de outras cidades, nas quais a única solução para problemas que possam aparecer - como a quebra de calçadas causadas pelas raízes - é removê-las.

“Você tendo uma cidade mais arborizada, você consegue entender mais sobre a gestão dela, e Campo Grande é de parabéns nesse quesito”, disse o estudante do curso de Biologia, Lucas Ribas Casanova, ao elogiar o trabalho feito na Capital.

