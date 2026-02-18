Menu
Carreta de Gastronomia chega à Feira Central com cursos rápidos e gratuitos nesta quinta-feira

A iniciativa do Senac oferecerá mais de 15 opções de cursos ensinando preparo de diferentes pratos, a ação acontece até sábado

18 fevereiro 2026 - 19h30Taynara Menezes
Feira Central de Campo GrandeFeira Central de Campo Grande   (Feira Central)

A partir desta quinta-feira (19) a Carreta de Gastronomia do Senac estará no estacionamento da Feira Central com cursos rápidos, gratuitos e com certificado para toda a população. A ação segue na sexta-feira (20) e no sábado (21).

Cada aula ensinará um prato diferente, entre eles estão: sopa paraguaia, empadão pantaneiro, risotos, massas frescas, doces e muito mais. Para participar não é necessário fazer inscrição, basta chega no dia do curso que tem interesse e aguardar por ordem de chegada. 

Serão 20 vagas por curso, eles acontecerão no estacionamento da Feirona, sempre das 16h às 20h40. Confira a abaixo a lista de cursos e os dias: 

Quinta-feira – 19/02

  • 16h Sopa Paraguaia

  • 17h Chipa e Pão de Queijo

  • 18h Empadão Pantaneiro

  • 19h Poke de Arroz Carreteiro

  • 20h Macarrão de Comitiva

Sexta-feira – 20/02

  • 16h Montagem e Recheio de Bolos

  • 17h Doces de Colher

  • 18h Mesa de Canapés Doces e Salgados

  • 19h Ovos para Café da Manhã

  • 20h Quiche Perfeita

Sábado – 21/02

  • 16h Preparo de Risotos

  • 17h Moquecas

  • 18h Arancini Pantaneiro

  • 20h Massa Fresca

