Carreta de Gastronomia chega à Feira Central com cursos rápidos e gratuitos nesta quinta-feira

A partir desta quinta-feira (19) a Carreta de Gastronomia do Senac estará no estacionamento da Feira Central com cursos rápidos, gratuitos e com certificado para toda a população. A ação segue na sexta-feira (20) e no sábado (21).



Cada aula ensinará um prato diferente, entre eles estão: sopa paraguaia, empadão pantaneiro, risotos, massas frescas, doces e muito mais. Para participar não é necessário fazer inscrição, basta chega no dia do curso que tem interesse e aguardar por ordem de chegada.

Serão 20 vagas por curso, eles acontecerão no estacionamento da Feirona, sempre das 16h às 20h40. Confira a abaixo a lista de cursos e os dias:

Quinta-feira – 19/02

16h Sopa Paraguaia

17h Chipa e Pão de Queijo

18h Empadão Pantaneiro

19h Poke de Arroz Carreteiro

20h Macarrão de Comitiva

Sexta-feira – 20/02

16h Montagem e Recheio de Bolos

17h Doces de Colher

18h Mesa de Canapés Doces e Salgados

19h Ovos para Café da Manhã

20h Quiche Perfeita

Sábado – 21/02

16h Preparo de Risotos

17h Moquecas

18h Arancini Pantaneiro

20h Massa Fresca

