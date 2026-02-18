Carreta de Gastronomia chega à Feira Central com cursos rápidos e gratuitos nesta quinta-feira

A partir desta quinta-feira (19) a Carreta de Gastronomia do Senac estará no estacionamento da Feira Central com cursos rápidos, gratuitos e com certificado para toda a população. A ação segue na sexta-feira (20) e no sábado (21).
Cada aula ensinará um prato diferente, entre eles estão: sopa paraguaia, empadão pantaneiro, risotos, massas frescas, doces e muito mais. Para participar não é necessário fazer inscrição, basta chega no dia do curso que tem interesse e aguardar por ordem de chegada.
Serão 20 vagas por curso, eles acontecerão no estacionamento da Feirona, sempre das 16h às 20h40. Confira a abaixo a lista de cursos e os dias:
Quinta-feira – 19/02
-
16h Sopa Paraguaia
-
17h Chipa e Pão de Queijo
-
18h Empadão Pantaneiro
-
19h Poke de Arroz Carreteiro
-
20h Macarrão de Comitiva
Sexta-feira – 20/02
-
16h Montagem e Recheio de Bolos
-
17h Doces de Colher
-
18h Mesa de Canapés Doces e Salgados
-
19h Ovos para Café da Manhã
-
20h Quiche Perfeita
Sábado – 21/02
-
16h Preparo de Risotos
-
17h Moquecas
-
18h Arancini Pantaneiro
-
20h Massa Fresca