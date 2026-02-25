Menu
Casa de Cultura abre inscrições para aulas gratuitas de saxofone na Capital

Atividades começam no dia 9 de março e serão realizadas duas vezes por semana; vagas são limitadas

25 fevereiro 2026 - 15h28Taynara Menezes
Imagem ilustrativaImagem ilustrativa  

A Casa de Cultura está com inscrições abertas para aulas gratuitas de saxofone em Campo Grande. A iniciativa é voltada para pessoas que desejam aprender a tocar o instrumento e não exige experiência prévia.

As aulas terão início no dia 9 de março e ocorrerão às segundas e quartas-feiras, nos horários das 13h, 14h, 15h e 16h. As vagas são limitadas.

Para participar, é necessário que o aluno possua o instrumento. As inscrições podem ser feitas pelo telefone (67) 2020-4310.

