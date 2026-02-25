Casa de Cultura abre inscrições para aulas gratuitas de saxofone na Capital

A Casa de Cultura está com inscrições abertas para aulas gratuitas de saxofone em Campo Grande. A iniciativa é voltada para pessoas que desejam aprender a tocar o instrumento e não exige experiência prévia.
As aulas terão início no dia 9 de março e ocorrerão às segundas e quartas-feiras, nos horários das 13h, 14h, 15h e 16h. As vagas são limitadas.
Para participar, é necessário que o aluno possua o instrumento. As inscrições podem ser feitas pelo telefone (67) 2020-4310.Reportar Erro
