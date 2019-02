Confira as vagas de emprego oferecidas pela Funtrab nesta segunda

Da redação com informações da assessoria

Para quem está em Campo Grande, esta segunda-feira (25) tem a oferta de 129 vagas de emprego disponibilizadas pela Fundação de Trabalho de Mato Grosso do Sul (Funtrab-MS).

A maioria das oportunidades tem apenas uma ou duas vagas por função, contudo, há outras que oferecem mais como, por exemplo, vendedor pracista, motorista de caminhão e psicólogo do trabalho. Outro ponto interessante é a oferta variada e considerável de vagas para Pessoas com Deficiência (PcD).

Em Campo Grande, interessados nas funções citadas e em outras que estão disponíveis nesta lista completa devem procurar a Funtrab – localizada nas rua 13 de Maio, 2773, Centro, das 7h às 17h. Para participar da seleção é necessário levar documentos pessoais e carteira de trabalho.

Confira na lista abaixo a vaga e o número de oportunidade para cada:

Açougueiro 3

Açougueiro 2

Açougueiro 2

Ajudante de carga e descarga de mercadoria (PCD) 1

Ajudante de carga e descarga de mercadoria (PCD) 1

Alinhador de direção 1

Alinhador de rodas 1

Mecânico de máquinas pesadas (manutenção) 1

Mecânico de motocicletas 1

Motofretista 1

Motorista carreteiro 2

Motorista de caminhão 10

Motorista de caminhãoguincho pesado com munk 1

Office-boy 1

Operador de caixa (PCD) 1

Operador de filtro-prensa 1

Operador de instalação de ar-condicionado 2

Operador de retroescavadeira 1

Operador de retroescavadeira 3

Padeiro 1

Padeiro confeiteiro 1

Passador de roupas 1

Passador de roupas em geral 2

Patroleiro 2

Pintor de veículos (reparação) 1

Programador de sistemas de informação 1

Psicólogo do trabalho 8

Repositor de mercadorias (PCD) 1

Repositor de mercadorias (PCD) 2

Serigrafista 1

Supervisor de logística 1

Técnico de apoio ao usuário de informática (helpdesk) 1

Técnico de apoio ao usuário de informática (helpdesk) 1

Técnico de apoio ao usuário de informática (helpdesk) 1

Técnico de enfermagem(PCD) 1

Técnico de operações e serviços bancários - crédito imobiliário 1

Técnico de refrigeração (instalação) 1

Técnico de refrigeração (instalação) 1

Técnico em manutenção de máquinas 1

Técnico em segurança do trabalho 1

Torneiro mecânico 1

Tosador de animais domésticos 2

Vendedor de serviços 1

Vendedor interno(PCD) 1

Vendedor interno 2

Vendedor pracista 2

Vendedor pracista 1

Vendedor pracista 1

Vendedor pracista 4

Vendedor pracista 2

Vendedor pracista 1

