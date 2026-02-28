Funsat abre inscrições para 10 cursos gratuitos de qualificação em março

A Fundação Social do Trabalho (Funsat) está com matrículas abertas para 10 turmas de capacitação profissional em março, com vagas limitadas. Os cursos são gratuitos e voltados a quem busca qualificação para ingresso ou recolocação no mercado de trabalho.

As aulas serão realizadas na sede da Funsat, na Rua 14 de Julho, 992, Vila Glória, e também no Polo Funsat Moreninhas, na Rua Anacá, 699. As inscrições devem ser feitas pelo WhatsApp da Escola Funsat: (67) 3314-3089. As vagas são limitadas.

Cursos na sede

Entre as opções está o curso de Auxiliar Administrativo, com início em 2 de março e término em 27 de março, das 7h às 11h, carga horária de 80 horas e exigência de Ensino Fundamental completo.

Há ainda quatro turmas de Informática Básica, com aulas nos períodos matutino e vespertino, entre os dias 2 e 27 de março, carga horária de 40 horas e exigência de alfabetização.

Também serão oferecidas duas turmas de Higiene na Manipulação de Alimentos, nos períodos de 3 a 5 e de 24 a 26 de março, das 7h às 10h, com carga horária de 9 horas.

Cursos no Polo Moreninhas

No Polo Funsat Moreninhas, será ofertado o curso de Cuidador de Idosos, de 2 a 27 de março, das 13h às 17h, com carga horária de 80 horas e exigência de Ensino Fundamental completo.

O local também terá duas turmas de Higiene na Manipulação de Alimentos, entre os dias 10 e 12 e de 17 a 19 de março, das 7h às 10h.

