Oportunidade

Funsat anuncia 1.341 vagas nesta quarta-feira (25)

O público PCD conta com 92 vagas e atendimento prioritário

25 fevereiro 2026 - 07h30

A quarta-feira (25) começa com 1.341 oportunidades de emprego intermediadas pela Fundação Social do Trabalho (Funsat), em Campo Grande. As vagas são ofertadas por 136 empresas e contemplam 122 profissões diferentes, ampliando as chances para trabalhadores com ou sem experiência.

Entre as funções com recrutamento ativo estão ajudante de motorista (2 vagas), assistente de vendas (2), auxiliar administrativo (12), auxiliar operacional de logística (50), cozinheiro geral (4), estoquista (32), gerente de loja e supermercado (10), leiturista (10), preparador físico (2) e técnico de carnes e derivados (12).

Oportunidades sem exigência de experiência

Do total, 910 vagas correspondem a 60 atividades que não exigem experiência prévia. A lista inclui: Atendente de lanchonete (32); Auxiliar de cozinha (16); Auxiliar de limpeza (99); Garçom (10); Mecânico de manutenção de máquinas pesadas (10); Pedreiro (7); Repositor de supermercados (61)

O público PCD conta com 92 vagas e atendimento prioritário no Guichê 1 da Agência de Empregos. As oportunidades são para: Auxiliar de confecção (80); Vigilante (10); Empacotador à mão (1); Auxiliar de linha de produção (1)

O atendimento da Funsat ocorre na Rua 14 de Julho, nº 992, Vila Glória, das 7h às 16h, sem intervalo. Informações adicionais podem ser obtidas pelo telefone (67) 4042-0585, ramal 5837.

 

