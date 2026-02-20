Funsat oferta 1.294 vagas de emprego nesta sexta-feira (20)

A Fundação Social do Trabalho (Funsat) oferta nesta sexta-feira (20) 1.294 vagas de emprego em Campo Grande, distribuídas em 119 funções. O atendimento ocorre das 7h às 16h. Para trabalho temporário, são 11 vagas, sendo 10 para garçom e 1 para encarregado de obras.

Sem exigência de experiência, há 902 vagas em 67 funções. Entre elas: operador de caixa (110), auxiliar de limpeza (102), auxiliar de padeiro (67), repositor em supermercados (61), repositor de mercadorias (49), operador de telemarketing ativo (50), operador de processo de produção (30), atendente de lanchonete (30), auxiliar de linha de produção (58), auxiliar nos serviços de alimentação (61), estoquista (22), além de pedreiro (7), engenheiro civil (8), mecânico de máquinas pesadas (10), vigilante (10) e leiturista (10).

No quadro geral, destacam-se operador de caixa (150), auxiliar de limpeza (124), auxiliar de confecção (80), auxiliar de linha de produção (59), auxiliar nos serviços de alimentação (62), repositor em supermercados (61), repositor de mercadorias (50), operador de telemarketing ativo (50), auxiliar de padeiro (67), pedreiro (19), estoquista (23), fiscal de prevenção de perdas (15), oficial de manutenção (15), atendente de lanchonete (30) e operador de processo de produção (30), entre outras funções.

Para Pessoas com Deficiência (PCD), são 92 vagas exclusivas, nas funções de auxiliar de confecção (80), vigilante (10), auxiliar de linha de produção (1) e empacotador (1).

Os interessados podem obter mais informações no Guichê 1 da Agência de Empregos da Funsat. O atendimento ocorre das 7h às 13h na sede, na Rua 14 de Julho, 992, Vila Glória, e na Unidade 2, na Rua Anacá, 699, Polo Moreninhas.

