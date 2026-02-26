Menu
Menu Busca quinta, 26 de fevereiro de 2026
(67) 99647-9098
Busca
Gov Dá para chegar lá - Fev25
Oportunidade

Funsat oferta vagas para gerente de lojas, monitornde alunos e repositor de supermercados

Para concorrer, é necessário que o trabalhador esteja com o cadastro atualizado

26 fevereiro 2026 - 07h30Sarah Chaves    atualizado em 26/02/2026 às 07h37
Foto: PMCGFoto: PMCG  

A Fundação Social do Trabalho (Funsat) disponibiliza, nesta quinta-feira (26), o total de 1.360 vagas de emprego em Campo Grande. As oportunidades abrangem 127 profissões e são resultado da oferta de contratações anunciadas por 142 empresas parceiras.

Para concorrer, é necessário que o trabalhador esteja com o cadastro atualizado no sistema da Funsat.

Entre as vagas ofertadas estão oportunidades para assistente de vendas (2), auxiliar administrativo (15), auxiliar de estoque (10), atendente de padaria (2), auxiliar de armazenamento (11), caseiro (2), gerente de loja e supermercado (10) e monitor de alunos (2).

Do total de vagas, 916 são destinadas ao chamado “perfil aberto”, que não exige experiência prévia. Nessa modalidade, são 65 atividades com oportunidades, incluindo agente de saneamento (10), auxiliar de cozinha (16), auxiliar de padeiro (69), operador de caixa (110), repositor de supermercados (61) e servente de obras (4), entre outras.

Também há 93 vagas exclusivas para Pessoas com Deficiência (PCD), distribuídas em cinco funções: auxiliar de confecção (80), vigilante (10), além de uma vaga para porteiro, empacotador à mão e auxiliar de linha de produção.

Os interessados podem obter mais informações e realizar encaminhamento diretamente na sede da Funsat, no guichê 1 da Agência de Empregos.

A Funsat está localizada na Rua 14 de Julho, 992, Vila Glória, e também no Polo Moreninhas, na Rua Anacá, 699. O atendimento ocorre de segunda a sexta-feira, a partir das 7 horas.

A Prefeitura de Campo Grande reforça que a intermediação de mão de obra realizada pela Funsat é gratuita e tem como objetivo aproximar trabalhadores e empregadores, promovendo geração de emprego e renda no município.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também

Imagem ilustrativa
Oportunidade
Casa de Cultura abre inscrições para aulas gratuitas de saxofone na Capital
Funsat anuncia 1.341 vagas nesta quarta-feira (25)
Oportunidade
Funsat anuncia 1.341 vagas nesta quarta-feira (25)
FIES 2025
Oportunidade
Pré-selecionados têm até fim da noite para completar cadastro no Fies
O curso integra o MS Qualifica
Oportunidade
Voucher Desenvolvedor II inicia com 117 vagas para curso Técnico em MS
Funsat abre 857 vagas sem experiência nesta terça-feira (24)
Oportunidade
Funsat abre 857 vagas sem experiência nesta terça-feira (24)
Inscrições para o VER-SUS 2026 seguem abertas até 27 de fevereiro na Capital
Oportunidade
Inscrições para o VER-SUS 2026 seguem abertas até 27 de fevereiro na Capital
Foto: PMCG
Oportunidade
'Emprega CG' oferece mais de 100 vagas para jovens em Campo Grande
Inscrições para vagas de operador na Sanesul terminam na terça (25)
Oportunidade
Inscrições para vagas de operador na Sanesul terminam na terça (25)
As inscrições devem ser feitas exclusivamente pela UNA-SUS até 22 de fevereiro
Oportunidade
Prazo para inscrições do Mais Médicos Especialistas termina neste domingo
Funsat oferta 1.294 vagas de emprego nesta sexta-feira (20)
Oportunidade
Funsat oferta 1.294 vagas de emprego nesta sexta-feira (20)

Mais Lidas

Lula
Política
Lula deve vir para a COP15 Pantanal, em Campo Grande
Lula desembarcou na Ásia no último dia 18 e cumpriu agendas na Índia e na Coreia do Sul. Ainda nesta terça-feira, a comitiva presidencial embarca de volta para Brasília.
Brasil
Lula se reuniu com presidente dos Emirados Árabes Unidos
Controle de Zoonoses (CCZ) / Campo Grande
Polícia
Protetor denuncia à Polícia 'extermínio' de animais saudáveis no CCZ de Campo Grande
Breno Bidon (Corinthians) e Kaio Jorge (Cruzeiro)
Esportes
Cruzeiro e Corinthians se enfrentam hoje; saiba onde assistir