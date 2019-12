Funtrab divulga mais de 300 vagas de emprego em todo o estado

Jônathas Padilha, com informações da assessoria

A Fundação do Trabalho (Funtrab) divulgou nesta segunda-feira (30) 320 vagas de emprego em todo o estado, 74 delas só na capital. As oportunidades para Campo Grande variam, tem vagas para ajudante de eletricista, barman, cuidador de idosos, entre outros.

As vagas podem ser preenchidas a qualquer tempo e hoje é o último dia do ano para procurar emprego pela Funtrab. A partir de amanhã (31), as unidades encerraram suas atividades e só voltaram na quinta-feira (2).

Para conferir a lista de vagas divulgadas pela fundação, Clique Aqui .

Para mais informações a Fundação Social do Trabalho de Campo Grande (Funsat) e a Funtrab funcionarão em horário normal nesta segunda, das 7h30 às 17h30.

A Funtrab está localizada na rua Treze de Maio, 2773, Centro e a Funsat fica na rua 14 de Julho, 992, Vila Gloria.

Deixe seu Comentário

Leia Também