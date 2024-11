IFMS abre mais de mil vagas para cursos técnicos gratuitos

Estão abertas as inscrições para 1.452 vagas em cursos técnicos gratuitos disponibilizados pelo Instituto Federal de Mato Grosso do Sul (IFMS).

São cursos a distância, de maneira semipresencial, em 19 locais. O início das aulas será no primeiro semestre de 2025. Para se inscrever é necessário clicar aqui, e ter concluído o ensino médio até a data da matrícula.

As inscrições estarão abertas até o dia 15 de dezembro (caso seja o primeiro acesso, é necessário fazer o cadastro antes de efetuar a inscrição). As opções são os cursos técnicos subsequentes de Administração, Logística, Manutenção e Suporte em Informática.

A seleção se destina aos campi e polos de Aquidauana, Campo Grande, Nova Alvorada do Sul, Ribas do Rio Pardo, Corumbá, Coxim, Camapuã, São Gabriel do Oeste, Dourados, Jardim, Naviraí, Nova Andradina, Ponta Porã, Amambai, Antônio João, Nova Itamarati, Maracaju, Três Lagoas e Costa Rica.



Estão previstas a realização de encontros presenciais semanais nos campi do IFMS ou em polos de ensino a distância.



O diploma tem validade nacional e habilita o concluinte ao exercício profissional na área do curso concluído.

Vale lembrar que metade das vagas são reservadas para egressos do ensino médio público. Dentre elas há cotas para aqueles com renda familiar per capita de até um salário mínimo e/ou estudantes, pretos, pardos, indígenas, quilombolas e com deficiência.

