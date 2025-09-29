Menu
Menu Busca segunda, 29 de setembro de 2025
(67) 99647-9098
Busca
Oportunidade

Mato Grosso do Sul oferece mais de 4 mil oportunidades de emprego nesta segunda-feira

A maior parte das vagas está concentrada em Campo Grande, Dourados, Três Lagoas, Naviraí e Chapadão do Sul

29 setembro 2025 - 08h10Sarah Chaves

O painel de vagas da Fundação de Emprego de Mato Grosso do Sul disponibiliza 4.237 vagas abertas no estado, distribuídas entre 489 ocupações e 35 municípios.

Dentre os locais com mais oportunidades, destacam-se Campo Grande, com 935 vagas, e Dourados, com 543 vagas. As áreas de produção e construção civil lideram as demandas de contratação, com destaque para funções como auxiliar de linha de produção, servente de obras e pedreiro. A indústria, em particular, está com grande número de vagas para cargos operacionais e de apoio à produção.

As empresas buscam desde profissionais especializados, como operadores de caixa e auxiliares de confecção, até trabalhadores para funções gerais, como auxiliar de limpeza e vendedor interno.

A maior parte das vagas está concentrada em Campo Grande e Dourados, mas municípios como Três Lagoas, Naviraí e Chapadão do Sul também oferecem várias oportunidades.

A Funtrab reforça que os interessados devem comparecer aos postos de atendimento com os documentos pessoais (RG, CPF e Carteira de Trabalho). Mais detalhes e o painel completo podem ser acessados no site oficial: funtrab.ms.gov.br.

Reportar Erro
Vanguard - Sound

Deixe seu Comentário

Leia Também

A competição, voltada para estudantes do 8&ordm; e 9&ordm; anos do Ensino Fundamental
Oportunidade
Inscrições para a Olimpíada Nacional de Eficiência Energética são prorrogadas
Campo Grande oferece mais de 1.400 vagas de emprego nesta quinta-feira (25)
Oportunidade
Campo Grande oferece mais de 1.400 vagas de emprego nesta quinta-feira (25)
Sejuv fica no Shopping Marraket
Oportunidade
Inscrições abertas para cursos gratuitos de criatividade, inteligência emocional e estética
Foto: PMCG
Oportunidade
Super Seleção da Funsat oferta 1.345 vagas em 146 profissões
Fachada IFMS
Oportunidade
Prazo para pedir isenção no Exame de Seleção do IFMS termina na quinta-feira
Funtrab abre inscrições para cursos gratuitos de qualificação profissional
Oportunidade
Funtrab abre inscrições para cursos gratuitos de qualificação profissional
Dia D da Inclusão: Funsat promove atendimento especial com 150 vagas imediatas
Oportunidade
Dia D da Inclusão: Funsat promove atendimento especial com 150 vagas imediatas
UEMS
Oportunidade
UEMS abre inscrições para vestibular 2026 com mais de 800 vagas
Fort da Coronel Antonino
Oportunidade
Grupo Pereira faz mutirão com 250 vagas para Pessoas com Deficiência em MS
Foto: Funtrab
Oportunidade
Funtrab oferta mais de 3.900 vagas com destaque para setores de produção e serviço

Mais Lidas

Adolescente pediu ajuda no 1°BPM, em Campo Grande
Polícia
Expulso de casa pelos pais, adolescente pede 'abrigo' em batalhão da PM na Capital
Caso aconteceu no bairro Zé Pereira
Polícia
JD1TV: Sentado na rua, 'Zé Bonitinho' morre após ser atropelado por carro no Zé Pereira
Vitíma Fatal - Luiz Vitor Santos Amorim -
Justiça
Trio é condenado a mais de 56 anos por homicídio no Parque do Lajeado
Chef Fábio Denardi
Cidade
Natural de MS, chef Fábio Denardi morre durante cirurgia no coração