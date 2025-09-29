Mato Grosso do Sul oferece mais de 4 mil oportunidades de emprego nesta segunda-feira

O painel de vagas da Fundação de Emprego de Mato Grosso do Sul disponibiliza 4.237 vagas abertas no estado, distribuídas entre 489 ocupações e 35 municípios.

Dentre os locais com mais oportunidades, destacam-se Campo Grande, com 935 vagas, e Dourados, com 543 vagas. As áreas de produção e construção civil lideram as demandas de contratação, com destaque para funções como auxiliar de linha de produção, servente de obras e pedreiro. A indústria, em particular, está com grande número de vagas para cargos operacionais e de apoio à produção.

As empresas buscam desde profissionais especializados, como operadores de caixa e auxiliares de confecção, até trabalhadores para funções gerais, como auxiliar de limpeza e vendedor interno.

A maior parte das vagas está concentrada em Campo Grande e Dourados, mas municípios como Três Lagoas, Naviraí e Chapadão do Sul também oferecem várias oportunidades.

A Funtrab reforça que os interessados devem comparecer aos postos de atendimento com os documentos pessoais (RG, CPF e Carteira de Trabalho). Mais detalhes e o painel completo podem ser acessados no site oficial: funtrab.ms.gov.br.

