Prazo para inscrições do Mais Médicos Especialistas termina neste domingo

O programa Mais Médicos Especialistas, parte da iniciativa Agora Tem Especialistas do Ministério da Saúde, encerra as inscrições no próximo domingo (22). Serão contratados 1.206 médicos em 16 especialidades prioritárias do Sistema Único de Saúde (SUS), com foco em regiões remotas e vulneráveis.

Os interessados devem se inscrever pela plataforma UNA-SUS, indicando pelo menos um município e um estabelecimento de saúde, podendo escolher até dois locais, inclusive em estados diferentes, respeitando a ordem de preferência.

A bolsa inclui parcela fixa de R$ 10 mil e variável de R$ 5 mil a R$ 10 mil, conforme a vulnerabilidade do município, além de ajuda de custo para imersões presenciais nas instituições formadoras. A carga semanal é de 20 horas, sendo 16 horas para atendimento e o restante para ações de ensino. O programa não estabelece vínculo empregatício.

As especialidades são: anestesiologia, cirurgia geral, cirurgia do aparelho digestivo, cirurgia oncológica, coloproctologia, ginecologia e obstetrícia, cardiologia, endoscopia digestiva, gastroenterologia, oncologia clínica, radioterapia, radiologia, mastologia, otorrinolaringologia e patologia.

As inscrições devem ser feitas exclusivamente pela UNA-SUS até 22 de fevereiro.

