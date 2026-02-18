Menu
Menu Busca quarta, 18 de fevereiro de 2026
(67) 99647-9098
Busca
Águas Guariroba - Fev26
Oportunidade

Prefeitura de Três Lagoas abre processo seletivo com mais de 300 vagas e salários de até R$ 10 mil

Inscrições vão até 4 de março e devem ser feitas exclusivamente pelo site do Instituto Avalia

18 fevereiro 2026 - 17h07Taynara Menezes
Imagem ilustrativaImagem ilustrativa   (Foto: jannoon028/Freepik)

A Prefeitura Municipal de Três Lagoas, no Estado de Mato Grosso do Sul, abriu inscrições para o Processo Seletivo regido pelo Edital nº 001/2026, com contratação por tempo determinado para atender necessidade temporária de excepcional interesse público. Os salários chegam a R$ 10 mil, dependendo do cargo.

Ao todo, o certame oferece 68 cargos, somando 304 vagas, além de cadastro de reserva, com oportunidades para níveis médio e superior.

As inscrições devem ser feitas exclusivamente pela internet, no site do Instituto Avalia (www.avalia.org.br), até as 19h do dia 4 de março de 2026, conforme o horário oficial de Mato Grosso do Sul. O período de inscrição teve início em 5 de fevereiro de 2026.

As taxas de inscrição variam conforme o nível de escolaridade:

R$ 50,00 para nível fundamental

R$ 70,00 para nível médio

R$ 80,00 para nível técnico

R$ 90,00 para nível superior

Mais detalhes sobre fases e requisitos do processo seletivo estão disponíveis no Edital de Abertura, disponível no site da banca organizadora. Os candidatos devem acompanhar o endereço eletrônico regularmente para não perder nenhuma etapa.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também

Feira Central de Campo Grande
Oportunidade
Carreta de Gastronomia chega à Feira Central com cursos rápidos e gratuitos nesta quinta-feira
As inscrições podem ser feitas pelo telefone (67) 20201361.
Oportunidade
Curso de Ovos de Páscoa abre inscrições com vagas limitadas na Capital
Foto: Luiz Valney (Xuxa)
Oportunidade
Funtrab amplia acesso ao emprego atendendo no Santuário Perpétuo Socorro nesta quarta (18)
Cursos técnicos são para várias cidades
Oportunidade
Senai mantém abertas inscrições para programa com 2 mil vagas e auxílio de R$ 300 em MS
Foto: PMCG
Oportunidade
Funsat oferece 1.273 vagas de emprego nesta sexta-feira em Campo Grande
Mais de mil vagas estão abertas na Funsat nesta quinta-feira (12)
Oportunidade
Mais de mil vagas estão abertas na Funsat nesta quinta-feira (12)
Foto: PMCG
Oportunidade
Funsat oferta vagas em 107 empresas nesta quarta-feira (11) em Campo Grande
Funsat abre 1.074 vagas com oportunidades para operador de caixa, telemarketing e repositor
Oportunidade
Funsat abre 1.074 vagas com oportunidades para operador de caixa, telemarketing e repositor
Funsat: Semana começa com mais de 1 mil vagas disponíveis
Oportunidade
Funsat: Semana começa com mais de 1 mil vagas disponíveis
Sextou! Funsat oferece 1.104 vagas de emprego em Campo Grande
Oportunidade
Sextou! Funsat oferece 1.104 vagas de emprego em Campo Grande

Mais Lidas

Gabriela morreu em confronto com os policiais
Polícia
Morre travesti que tomou arma de policial em confusão no centro de Campo Grande
Como ficou o local após o furto
Polícia
VÍDEO: Bandidos entraram em confronto com a PM após furtarem farmácia da Capital; um morreu
Horóscopo do dia - Veja a previsão para o seu signo 18/2/2026
Comportamento
Horóscopo do dia - Veja a previsão para o seu signo 18/2/2026
Horóscopo do dia - Veja a previsão para o seu signo 16/2/2026
Comportamento
Horóscopo do dia - Veja a previsão para o seu signo 16/2/2026