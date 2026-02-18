Prefeitura de Três Lagoas abre processo seletivo com mais de 300 vagas e salários de até R$ 10 mil

A Prefeitura Municipal de Três Lagoas, no Estado de Mato Grosso do Sul, abriu inscrições para o Processo Seletivo regido pelo Edital nº 001/2026, com contratação por tempo determinado para atender necessidade temporária de excepcional interesse público. Os salários chegam a R$ 10 mil, dependendo do cargo.

Ao todo, o certame oferece 68 cargos, somando 304 vagas, além de cadastro de reserva, com oportunidades para níveis médio e superior.

As inscrições devem ser feitas exclusivamente pela internet, no site do Instituto Avalia (www.avalia.org.br), até as 19h do dia 4 de março de 2026, conforme o horário oficial de Mato Grosso do Sul. O período de inscrição teve início em 5 de fevereiro de 2026.

As taxas de inscrição variam conforme o nível de escolaridade:

R$ 50,00 para nível fundamental

R$ 70,00 para nível médio

R$ 80,00 para nível técnico

R$ 90,00 para nível superior

Mais detalhes sobre fases e requisitos do processo seletivo estão disponíveis no Edital de Abertura, disponível no site da banca organizadora. Os candidatos devem acompanhar o endereço eletrônico regularmente para não perder nenhuma etapa.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também