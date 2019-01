Tribunal de Contas abre seleção de estagiários de nível superior

O Tribunal de Contas do Estado do Mato Grosso do Sul (TCE/MS) divulgou, por meio do Centro de Integração Empresa-Escola (CIEE), edital com abertura de processo seletivo destinado a preencher 70 vagas e formar cadastro reserva de estagiários do ensino superior para ingresso no Programa de Estágio do Tribunal de Contas.

Poderão participar do certame os alunos que estejam cursando do 3º ao penúltimo semestre dos cursos de Direito, Ciências Contábeis, Engenharia Civil, Engenharia Ambiental, Engenharia Elétrica, Arquitetura e Urbanismo, Administração, Tecnologia da Informação, Jornalismo, Publicidade e Propaganda.

O TCE pagará uma bolsa no valor de R$ 900,00, além de auxílio-transporte mensal de R$ 100,00 e seguro contra acidentes pessoais por carga horária de 25 horas semanais.

Inscrição

As inscrições já estão abertas e devem ser realizadas até as 23h59 do dia 21 de janeiro de 2019, pelo site www.ciee.org.br . A inscrição será gratuita.

O processo seletivo constará de provas objetivas com 40 questões, sendo 15 de língua portuguesa e 25 questões de conhecimentos específicos, mais avaliação psicológica. As provas serão realizadas das 8h às 12h do dia 10 de fevereiro, em locais a ser ainda divulgado.

O caderno de questões e o gabarito preliminar serão divulgados no dia 12 de fevereiro pelo site www.ciee.org.br.

A seleção pública terá validade de um ano, contada a partir da data de publicação do edital de homologação do resultado final, ficando a critério do tribunal a prorrogação por igual período.

Deixe seu Comentário

Leia Também