Voucher Desenvolvedor II inicia com 117 vagas para curso Técnico em MS

São 31 vagas em Campo Grande e oportunidades também em Corumbá, Dourados, Ponta Porã e Três Lagoas

24 fevereiro 2026 - 14h50Taynara Menezes
O curso integra o MS QualificaO curso integra o MS Qualifica   (Foto: Álvaro Rezende/Arquivo)

O Programa Voucher Desenvolvedor II está com 117 vagas abertas em Mato Grosso do Sul para o curso Técnico em Desenvolvimento de Sistemas, com carga horária de 1.200 horas. As oportunidades são destinadas a estudantes do ensino médio e egressos da rede pública, dentro do Programa Senac de Gratuidade (PSG), em parceria com o Governo do Estado, as inscrições são feitas pelo site

Em Campo Grande, estão sendo ofertadas 31 vagas, distribuídas no período vespertino. A seleção dos candidatos será realizada por meio de teste de raciocínio lógico, e a classificação ocorrerá do maior para o menor desempenho, até o preenchimento total das vagas disponíveis.

Além da Capital, o programa também disponibiliza vagas nos municípios de Corumbá, Dourados, Ponta Porã e Três Lagoas, ampliando o acesso à qualificação técnica gratuita em diferentes regiões do Estado.

O curso integra o MS Qualifica (Plano de Qualificação Profissional para a Produtividade e o Emprego em Mato Grosso do Sul) e tem como foco a formação de novos profissionais para atender à demanda do mercado de tecnologia da informação no Estado. Na primeira edição, 238 alunos concluíram a formação.

