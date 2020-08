Acidente de moto deixa jovem em estado grave por colidir em poste

Gabriel Neves com informações do "Dourados News"

Lucas da Silva Santos, 23 anos, foi socorrido em estado grava após perder o controle da direção de sua motocicleta e invadir um comércio na Avenida Marcelino Pires, em Dourados. O acidente ocorreu na manhã deste sábado (1).

Conforme o site local “Dourados News”, Lucas pilotava uma motocicleta pela via quando tentou fazer uma ultrapassagem, no momento da manobra ele acabou colidindo com um carro perdendo o controle da direção.

O jovem se chocou contra um posto, já a moto que ele pilotava seguiu por mais alguns metros e entrou em um comércio quebrando as vidraças do local.

A vítima foi socorrida, em estado grave, pelo Corpo de Bombeiros para o Hospital Santa Rita, ele teve fraturas no joelho e na bacia.

