Jovem é expulso de casa por usar drogas e bate em pai e irmão com madeira

Um jovem, 27 anos, foi levado para a delegacia após utilizar um pedaço de madeira para agredir o próprio pai e irmão, dentro da residência onde a família vive, no bairro Tiradentes, em Campo Grande.

Por volta das 5h deste sábado (1), uma equipe da Polícia Militar foi acionada para ir até uma residência, onde um homem, 50 anos, estaria apanhando do próprio filho.

Chegando no local, os agentes conversaram com a vítima, mas não encontraram o autor. Segundo a ocorrência, o pai relatou que o filho estava usando drogas no fundo de casa com alguns amigos, momento em que ele se irritou e expulsou o jovem de casa.

Não concordando com a atitude do pai, o autor começou a agredi-lo e ameaça-lo de morte com uma faca de cozinha. Em meio a confusão, o irmão do autor tentou Pará-lo, mas acabou sendo agredido também.

Após a saída da equipe policial, que foi ao local atender a ocorrência, o autor retornou com um pedaço de madeira e agrediu o pai e irmão novamente, mas dessa vez ele foi contido pelas vítimas que acionaram a PM uma segunda vez.

Chegando ao local os agentes encaminharam os três envolvidos para a Delegacia de Polícia Civil, onde o caso foi registrado.

