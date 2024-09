Acidente durante tentativa de ultrapassagem deixa um morto e cinco feridos em MS

Manoel Pereira Alemira, de 74 anos, morreu durante um grave acidente de trânsito ocorrido na tarde de domingo (22), no km-56 da BR-267, entre a cidade de Bataguassu e o distrito Nova Casa Verde. Outras cinco pessoas ficaram feridas.

Conforme as informações do site Cenário MS, o acidente envolveu um veículo Fiat/Mobi, de cor prata e com placas de Belo Horizonte, Minas Gerais e um Chevrolet Corsa Wind, de cor cinza, com placas de Anaurilândia, conduzido por Manoel.

A PRF (Polícia Rodoviária Federal) informou que o Mobi era conduzido por uma mulher. A dinâmica aponta que a condutora teria invadido a pista contrária, enquanto tentava uma ultrapassagem proibida, momento em que colidiu frontalmente com o Corsa.

A mulher viajava com a neta no Mobi. Por conta da batida, as duas ficaram presas as ferragens, sendo socorridas pelo Corpo de Bombeiros.

Durante o impacto, uma das passageiras do Corsa foi arremessada para fora do veículo após o cinto de segurança romper. Ela e os outros passageiros foram socorridos e levados para a Santa Casa de Misericórdia de Bataguassu. Manoel faleceu ainda no local do acidente.

Equipes da PRF, Polícia Civil, Corpo de Bombeiros Militar, além de guinchos e uma funerária, estiveram no local para atender a ocorrência. A rodovia ficou parcialmente interditada, com apenas um acostamento liberado no sistema pare e siga, o que causou lentidão e congestionamento nos dois sentidos da via.

O caso é investigado pelas autoridades locais.

