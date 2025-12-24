Menu
Acidente entre carros deixa sete pessoas feridas entre Batayporã e Anaurilândia

Com o impacto, os dois veículos ficaram bastante danificados

24 dezembro 2025 - 11h43Brenda Assis
Colisão aconteceu na noite dessa terça-feira (23) Colisão aconteceu na noite dessa terça-feira (23)   (Foto: Reprodução/Nova Fogo)

Um acidente grave registrado na noite desta terça-feira (23) deixou sete pessoas feridas, duas delas em estado grave, na rodovia MS-276, no km 182, entre os municípios de Batayporã e Anaurilândia.

Segundo as informações da Polícia Militar Rodoviária, divulgadas pelo site Jornal da Nova, a colisão envolveu um Honda Fit, com placas de Dourados, e um Ford Ka, de Nova Andradina. O Honda Fit seguia pela rodovia quando o motorista tentou uma ultrapassagem em local proibido, sobre faixa contínua, e bateu de frente com o Ford Ka, que vinha no sentido contrário.

Com o impacto, os dois veículos ficaram bastante danificados. No Honda Fit estavam cinco pessoas. A condutora, de 41 anos, um jovem de 20 anos e um adolescente de 12 anos tiveram ferimentos leves. Um homem de 41 anos e uma mulher de 23 anos ficaram gravemente feridos.

No Ford Ka, viajavam duas pessoas: o motorista, de 29 anos, e um passageiro, de 25 anos. Ambos sofreram ferimentos leves.

Equipes do Corpo de Bombeiros, do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e uma ambulância da Prefeitura de Batayporã atenderam a ocorrência. Todas as vítimas foram socorridas e encaminhadas ao Hospital Regional de Nova Andradina.

A rodovia precisou ser sinalizada durante o atendimento para garantir a segurança dos motoristas. As causas do acidente serão investigadas.

