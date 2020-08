Acidente entre carros e carreta mata idoso na BR-060

Antônio José dos Santos, 65 anos, morreu na noite desse sábado (29) após capotar o carro que conduzia na BR-060, em Campo Grande. Outros dois veículos se envolveram no acidente.

Segundo informações do boletim de ocorrência, Antônio seguia em um veículo Fiat Linea no sentido Campo Grande a Sidrolândia, quando tentou ultrapassar uma carreta pelo acostamento, perdeu o controle da direção do carro e capotou. O motorista morreu na hora.

Para tentar evitar a colisão com o Línea, o motorista da carreta fez uma manobra e acabou atingindo frontalmente um Chevrolet Celta que seguia no sentido contrário. Os ocupantes do carro, de 28 e 44 anos, sofreram ferimentos leves e foram socorridos pelo Corpo de Bombeiros.

O caso foi registrado na Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) do Cepol.

Deixe seu Comentário

Leia Também