Acidente que matou jovem na BR-163 foi causado por ultrapassagem indevida, diz delegada

O acidente que matou o jovem David da Silva Santos, de 21 anos, na tarde desta quarta-feira (9), no km 486 da BR-163, na altura da Uniderp Agrárias, foi causado por uma ultrapassagem indevida do motociclista.

Segundo a delegada Jennifer Estevam de Araújo, da 3ª Delegacia de Campo Grande, David tentava fazer a ultrapassagem no meio de dois caminhões quando perdeu o equilíbrio e se chocou contra um dos veículos.

“De acordo com o depoimento das testemunhas, um caminhão descia e o outro subia, e o motociclista veio tentando fazer uma ultrapassagem indevida e acabou perdendo o equilíbrio e aconteceu o acidente”, explicou.

Após o acidente, os motoristas foram submetidos ao teste do bafômetro, que teve resultado negativo.

Ainda segundo a delegada, a suspeita inicial é que a causa da morte foi a perda de sangue após o braço do jovem ter sido arrancado no acidente. “Houve decapitação, perdeu o membro [braço], perdeu muito sangue [...] e o que causou mesmo a morte provavelmente foi a perda de sangue”, comentou, mas cita que será necessário aguardar o laudo do Instituto de Medicina e Odontologia Legal (IMOL) para se definir uma causa da morte.

Pista liberada

O corpo do jovem já foi retirado do local e, com o final dos trabalhos da Perícia e da Polícia Civil, a faixa interditada da BR-163 foi liberada e o trânsito volta a fluir normalmente.

