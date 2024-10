JD1TV: BR-163 tem congestionamento "quilométrico" após acidente

Após acidente que vitimou o motociclista David da Silva Santos, motoristas que passam pelo km 486 da BR-163, na altura da Uniderp Agrárias, se depararam com um congestionamento que se estende por quilômetros, com a pista seguindo o esquema de ‘Pare e Siga’.

Segundo informações apuradas no local do acidente, David acabou morrendo após fazer uma ultrapassagem indevida, se chocar contra uma carreta e, logo em seguida, ser arremessado contra outro caminhão que seguia pela via.

O corpo do rapaz foi arrastado por cerca de 20 metros, enquanto um de seus braços foi arremessado para o meio da pista. A moto que David pilotava acabou parando na área verde que cerca a rodovia federal.

Devido ao acidente, a pista foi interditada e um congestionamento ‘quilométrico’ se formou na via, com motoristas seguindo o esquema de ‘Pare e Siga’ para poderem prosseguir com sua viagem. A CCR MSVia, responsável pela gestão da via, é a reponsável por coordenar os motoristas.

Confirma imagens do congestionamento:

