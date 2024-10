Jovem morto na BR-163 voltava 'antes da hora' para fazenda em Jaraguari

O jovem David da Silva Santos, de 21 anos, seguia para a fazenda onde trabalhava, em Jaraguari, quando foi morto após se envolver em um acidente no km 486 da BR-163, em Campo Grande, na tarde desta quarta-feira (9).

As informações são do cunhado dele, Nilo Sebastião de Barros, que trabalha em uma pax e ficou sabendo da morte de David a caminho do local do acidente, após ser acionado para recolher um corpo na rodovia.

Segundo Nilo, o jovem morava em Nioaque e trabalhava como operador de máquinas agrícolas em uma fazenda em Jaraguari, e seguia por Campo Grande para chegar no local de trabalho. Ele só deveria voltar para a fazenda na próxima semana, mas resolveu voltar alguns dias antes.

O cunhado de David o relembrou como um “funcionário exemplar” e lamentou a morte do jovem. “Sem chão”, comentou, citando o momento em que foi informado que estava indo realizar a retirada do corpo de seu parente.

