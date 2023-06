Acusada de torturar o filho de 4 anos deve continuar presa em Chapadão do Sul

A Justiça determinou a prisão preventiva da jovem, de 21 anos, acusada de torturar o filho de 4 anos, na cidade de Chapadão do Sul. A representação aconteceu após a audiência de custódia.

Ela já estava detida, desde a segunda-feira (12), quando o menino deu entrada no Hospital Municipal do município com suspeita de maus-tratos.

Durante seu depoimento inicial, a jovem contou que os machucados são por conta das artes cometidas pelo filho, como pular muro. Para impedir que outras ações do tipo fossem cometidas, ela disse ‘corrigia’ ele com chineladas e o proibia de ver televisão.

No entanto, o menino contou para a polícia que era torturado pela mãe, já sendo apedrejado e atingido por uma bicicleta, que teria sido jogada pela sua genitora.

Apesar das alegações feitas pelo menino, à jovem disse nunca ter torturado o filho. A mulher disse ainda ter tentando procurar ajuda médica para entender os motivos de a criança ser tão ‘danada’, porém desistiu ao ser impedida e repreendida pelo marido.

A suspeita, que está presa, tem outros quatro filhos, sendo de 4 meses, 1 ano, 2 e 7 anos. Eles chegaram a ser levados para a delegacia e de acordo com o site não existem informações se as crianças foram entregues ao pai ou ao Conselho Tutelar.

Deixe seu Comentário

Leia Também