Menu
Menu Busca quinta, 26 de marÃ§o de 2026
(67) 99647-9098
Busca
Gov Rota Celulose Mar26 Capa
PolÃ­cia

Acusado de furtar joias, homem Ã© esfaqueado pela ex em Campo Grande

O rapaz foi levado para a Santa Casa, enquanto a mulher foi conduzida Ã  DEAM

26 marÃ§o 2026 - 10h23VinÃ­cius Santos
Caso foi registrado na DeamCaso foi registrado na Deam   (DivulgaÃ§Ã£o/Sejusp)

Um homem foi esfaqueado pela ex-companheira em Campo Grande na quarta-feira (25), e o caso foi atendido pela Polícia Militar na rua Capistrano de Abreu, no bairro Jardim Los Angeles.

A mulher contou aos policiais que, após sofrer violação de domicílio e furto de joias (avaliadas em R$ 20.000,00) praticados por seu ex-namorado, passou a agredi-lo com socos e uma tábua de madeira. Ato contínuo, desferiu um golpe de faca na região do peito da vítima.

Já o homem ferido negou o furto, alegando que ainda reside no local e apenas retirava seus pertences. Afirmou ter sido agredido sem motivo aparente com a tábua e esfaqueado no lado esquerdo do peito, momento em que conseguiu desarmar a autora e arremessar a faca em um imóvel vizinho, não sendo o objeto localizado pela guarnição.

Diante da ausência de vestígios materiais no local, a perícia foi dispensada. A vítima foi encaminhada à Santa Casa para cuidados médicos. Já a mulher, que apresentava lesões no braço e lábio, foi conduzida à DEAM (Delegacia de Atendimento à Mulher).

JD1 No Celular

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Reportar Erro
Sao JuliÃ£o - Dr Cury

Deixe seu ComentÃ¡rio

Leia TambÃ©m

Operação cumpriu diligências no Presídio Estadual de Dourados
PolÃ­cia
PolÃ­cia do DF desarticula golpe do 'falso advogado' com ordens vindo de Dourados
Imagem de homem com algema
JustiÃ§a
JustiÃ§a nega liberdade a mandante de assassinato no Parque do Lageado
Motorista de aplicativo agrediu cidadão estrangeiro
PolÃ­cia
Participante da COP 15, canadense Ã© agredido por motorista de app em hotel da Capital
Neguinho morreu na troca de tiros
PolÃ­cia
'Neguinho' morre apÃ³s entrar em confronto com o Choque em Coxim
Garoto foi internado no Hospital da Vida
PolÃ­cia
Adolescente tem perna amputada em acidente com maquinÃ¡rio em Dourados
Integrante de organização criminosa é preso em Campo Grande
PolÃ­cia
Integrante de organizaÃ§Ã£o criminosa Ã© preso em Campo Grande
Duas pessoas são baleadas após briga por aluguel no São Conrado
PolÃ­cia
Duas pessoas sÃ£o baleadas apÃ³s briga por aluguel no SÃ£o Conrado
Caminhonete ficou destruída no acidente
PolÃ­cia
Motorista de Hilux fica em estado grave em acidente com caminhÃ£o-tanque na MS-145
Viatura PCMS -
PolÃ­cia
Corpos encontrados em dias diferentes no Inferninho sÃ£o identificados pela polÃ­cia
Bombonato morreu com um tiro na boca
PolÃ­cia
PolÃ­cia prende suspeito de homicÃ­dio apÃ³s apresentaÃ§Ã£o em delegacia de Rio Verde

Mais Lidas

Polo foi encontrado em uma área de mata no Jardim Colúmbia
PolÃ­cia
Carro Ã© encontrado abandonado e suspeita de que seja de mulher morta no Inferninho
Movimentação policial na frente da antiga casa do Bernal
PolÃ­cia
AGORA: Alcides Bernal mata servidor em briga por antiga casa em Campo Grande
Após assassinato, Bernal passará a noite no Presídio Militar de Campo Grande
PolÃ­cia
ApÃ³s assassinato, Bernal passarÃ¡ a noite no PresÃ­dio Militar de Campo Grande
Roberto Mazzini é servidor estadual
PolÃ­cia
Servidor tinha notificaÃ§Ã£o para Bernal desocupar casa em Campo Grande