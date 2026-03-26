Acusado de furtar joias, homem Ã© esfaqueado pela ex em Campo Grande

Um homem foi esfaqueado pela ex-companheira em Campo Grande na quarta-feira (25), e o caso foi atendido pela Polícia Militar na rua Capistrano de Abreu, no bairro Jardim Los Angeles.

A mulher contou aos policiais que, após sofrer violação de domicílio e furto de joias (avaliadas em R$ 20.000,00) praticados por seu ex-namorado, passou a agredi-lo com socos e uma tábua de madeira. Ato contínuo, desferiu um golpe de faca na região do peito da vítima.

Já o homem ferido negou o furto, alegando que ainda reside no local e apenas retirava seus pertences. Afirmou ter sido agredido sem motivo aparente com a tábua e esfaqueado no lado esquerdo do peito, momento em que conseguiu desarmar a autora e arremessar a faca em um imóvel vizinho, não sendo o objeto localizado pela guarnição.

Diante da ausência de vestígios materiais no local, a perícia foi dispensada. A vítima foi encaminhada à Santa Casa para cuidados médicos. Já a mulher, que apresentava lesões no braço e lábio, foi conduzida à DEAM (Delegacia de Atendimento à Mulher).

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