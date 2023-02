Acusado de matar jovem com 12 tiros na Moreninhas é preso

Saiba Mais Polícia Atiradores invadem casa e assassinam jovem com 12 tiros na Moreninha

O suspeito de ter matado o jovem Gabriel Silva com aproximadamente 12 tiros na noite de quarta-feira (1°), na Vila Moreninhas III, em Campo Grande, foi preso pelo Batalhão de Choque nesta quinta-feira (2).

De acordo com as informações policiais, as equipes realizaram a abordagem a um veículo Palio Prata que circulava na região do bairro Paulo Coelho Machado.

Ao abordar o condutor do veículo e questioná-lo sobre possível envolvimento com o homicídio este de pronto confirmou ser o autor dos disparos, identificado como Ryan Victorio de 20 anos, que resultaram na morte da vítima e informou aos policiais onde estariam as armas utilizadas.

Com ele, foram apreendidas três armas de fogo, sendo uma pistola 9mm e dois revolver cal. 38.

O crime – A vítima, identificada como Gabriel Silva, estava sentado na frente de casa, na Rua Baguari, quando foi surpreendido pelos atiradores.

Então, um deles desceu do Palio armado com uma pistola 9 mm, atirando. Neste momento, Gabriel correu e tentou entrar em uma residência que estava com o portão fechado.

Em seguida ele correu novamente e tentou se esconder em casa, mas acabou sendo alcançado e morto a tiros, que atingiram cabeça, costas e pernas.

Logo após o assassinato, os autores fugiram. No bolso de trás do short de Gabriel, a polícia encontrou papelotes de droga.

O rapaz já tinha passagens por tráfico de drogas e teria deixado a prisão em 2021.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 e acompanhe em tempo real todas as notícias. Para baixar no IOS, clique aqui . E aqui para Android.

Saiba Mais Polícia Atiradores invadem casa e assassinam jovem com 12 tiros na Moreninha

Deixe seu Comentário

Leia Também