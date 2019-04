Acusados de feitiçaria, espíritas são mortos a golpes de facão

O casal de indígenas Felipa Armoa e Gonzales Zavala Venceslau, de 56 anos, foram mortos a golpes de facão, na noite de terça-feira (9) em uma aldeia indígena, localizada no município de Aral Moreira, que fica localizada na região da fronteira entre Brasil e Paraguai. As vitimas teriam sido assassinadas por terem feito macumba para o pai do autor, elas foram atingidas no pescoço e não resistiram aos ferimentos e morreram no local.

Reinaldo Carvalho Morel, 20 anos, foi preso em flagrante na própria residência, escondido em baixo da própria cama. Segundo o delegado Eduardo Ferreira de Oliveira, “ele teria confessado o crime, e falou que ficou com raiva do casal, pois eles haviam feito 'macumba' para o pai dele”, disse.

O autor ainda teria esfaqueado a própria avó Leonida Morel Galeano, 53 anos, que foi atingida com um golpe de facão na cabeça e foi socorrida no Hospital Regional. Ela mesma teria denunciado o neto, dizendo a polícia que Reinaldo teria matado o casal de indígenas.

O crime teria acontecido na noite de ontem, mas como os moradores da aldeia dormem cedo, a polícia só foi acionada por volta das 6h30 da manhã desta quarta-feira (10).

O caso foi registrado na Delegacia de Polícia de Aral Moreira, como homicídio doloso por motivo fútil e tentativa de homicídio. A polícia busca por outro suspeito que teria participação no crime.

