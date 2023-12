Adolescente de 13 anos é agredido pelo padrasto em Alcinópolis

Na tarde desta sexta-feira (1°), a equipe da Delegacia de Polícia Civil de Alcinópolis foi acionada diretamente por um adolescente de 13 anos de idade, que chegou na Delegacia sem camisa e com os pés descalços, chorando muito, dizendo que havia sido agredido por seu padrasto, de 22 anos de idade.

Com isso, foi acionado o Conselho Tutelar e o adolescente encaminhado ao Hospital. Os policiais civis iniciaram diligências para prisão do autor. A agressão foi confirmada pela mãe do adolescente. Em escuta especializada, o garoto relatou que foi agredido pelo padrasto, após reclamar de ele ter desligado a televisão. O menor disse que foi pego pelo pescoço e jogado contra a parede.

A mãe relatou que há dias vem sofrendo com o comportamento do autor, que faz uso de drogas do tipo maconha e cocaína, além de álcool em excesso. Revelou que há alguns dias, ele queimou todos os calçados de seus filhos.

Segundo ela, o homem costuma fazer uso de droga na frente deles e tem o costume de agredi-los. O indivíduo ficou em silêncio no interrogatório e a sua permanência na prisão será analisada judicialmente.

