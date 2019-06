Adolescente escapa de estupro ao bater em “tarado de Anaurilândia”

No sábado (15), uma adolescente de 14 anos escapou por pouco de um estupro ao ter a residência invadida por um homem de 34 anos. Ela foi surpreendida pelo suspeito com o pênis a mostra e para se defender o golpeou com uma cadeira.

De acordo com o site Nova News, o fato ocorreu no bairro Vila Quebracho, em Anaurilândia, onde já havia denuncias de que um homem estava invadindo as casas.

Na hora do crime a menor estava com o namorado na residência dele, quando teria ido aos fundos do imóvel pegar alguns prendedores de roupa. Segundo ela, ao se virar para voltar para dentro da casa, se deparou com o homem, que já estava com pênis exposto, e a segurou pelo braço, tentando agarrá-la a força.

A vítima conseguiu empurrar o acusado e derrubá-lo. Em seguida pegou uma cadeira, bateu na cabeça dele e saiu correndo até a casa onde estava sua mãe para pedir socorro.

A Polícia Militar foi acionada e após diligências conseguiu localizar o suspeito, nas proximidades de uma escola municipal.

Diante dos fatos, o acusado foi conduzido para a Delegacia de Polícia de Anaurilândia e autuado em flagrante por tentativa de estupro.

