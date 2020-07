Adolescente morre afogada após salvar o namorado em rio

Sarah Chaves, com informações do Mídia News

Uma jovem de 17 anos morreu afogada após salvar o namorado que se afogava no Rio Juruena, em Campos de Júlio, no Mato Grosso. O corpo dela foi encontrado na segunda-feira (6) por homens do Corpo de Bombeiros.

De acordo com o Mídia News, a tragédia ocorreu por volta das 13h30 de domingo (5), quando o casal e a mãe do rapaz foram tomar banho em um pesqueiro na fazenda onde estavam.

Segundo a ocorrência, a família é de Sapezal e havia ido para a cidade a passeio. Testemunhas disseram que a jovem viu o namorado se afogando e ela e a mãe dele pularam na água para salvá-lo.

O rapaz foi resgatado e a mãe dele também conseguiu retornar à margem do rio, mas a adolescente desapareceu. O caso foi registrado na Polícia Civil de Campos de Júlio.

