Adolescente morre após ser alvo de ataque a tiros no São Conrado

Adolescente, de 17 anos, morreu após ser atingido por disparos de arma de fogo entre o final da noite de terça-feira (31) e o início desta quarta-feira (1°), no Jardim São Conrado, em Campo Grande.

Outra pessoa, que não teve a idade revelada, também ficou ferida na ação e foi socorrida para a unidade hospitalar com lesão no braço. O adolescente atingido também foi socorrido, no entanto, não resistiu aos ferimentos.

Segundo informações repassadas para a reportagem, as vítimas estavam sentadas em frente a uma residência na rua Sesquicentenário, quando um veículo Fiat Pálio passou e atirou contra eles.

A informação que consta é que o suspeito do atentado foi preso pela Polícia Militar logo após cometer o ato.

O caso está sendo investigado pela Polícia Civil.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também