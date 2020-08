Adolescentes abandonam filhote de jacaré em petshop do Amambaí

A Polícia Militar Ambiental (PMA), resgatou um filhote de jacaré na segunda-feira (3), após o animal ser abandonado em um pet shop no bairro Amambaí.

De acordo com a PMA, dois adolescentes foram até o petshop e perguntaram ao prorpietário qual o melhor alimento para dar a um animal de estimação, no que o dono do local falou que precisaria ver como era o animal e indicar o alimento mais apropriado.

Os dois jovens então saíram do local e voltaram algum tempo depois com o jacaré em uma caixa de sapato. O dono do petshop assustado falou que ligaria para a PMA para saber qual era o alimento indicado, e com medo os dois adolescentes abandonaram a caixa com o jacaré e fugiram.

A Polícia Militar Ambiental foi até o local, e resgatou o jacaré que tem cerca de 30 centímetros e conforme informação do órgão o animal não deve ter mais que dois meses, e especula que o filhote pode ter sido adquirido de um córrego próximo ao local.

Após recolhido o filhote foi encaminhado ao Centro de Referência de Assistência (CRAS). ainda conforme a PMA o jacaré não apresentava sinais de maus-tratos ou desnutrição

