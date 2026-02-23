Afastado do cargo, ex-secretário de Saúde de Selvíria é preso pela Polícia Federal

O ex-secretário de Saúde de Selvíria, Edgar Barbosa dos Santos, foi preso pela Polícia Federal nesta segunda-feira, dia 23, em desdobramento da Operação Rastro Cirúrgico, em agosto do ano passado, quando ele foi afastado do cargo.

Foi expedido um mandado de prisão preventiva contra ele pelo Tribunal Regional Federal da 3ª Região, sendo cumprido durante esta segunda-feira.

Com o avanço das investigações, foram reunidos elementos que indicam a prática de peculato, de fraude em licitações e em contratos administrativos mediante superfaturamento, além de indícios de corrupção, de frustração do caráter competitivo de licitação, de lavagem de dinheiro, de evasão de divisas e de organização criminosa.

Naquela oportunidade, a Polícia Federal cumpriu 13 mandados de busca e apreensão, além de sequestro, de arresto e de bloqueio de bens no valor de até R$ 5 milhões por investigado, com o objetivo de interromper e de ressarcir desvios de recursos do Sistema Único de Saúde.

Diante da gravidade dos fatos e da existência de elementos que apontam para a continuidade do vínculo associativo criminoso, a Polícia Federal representou pela prisão preventiva de investigados, sendo o pedido parcialmente deferido para decretar a prisão do ex-secretário.

