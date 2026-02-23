Menu
Menu Busca segunda, 23 de fevereiro de 2026
(67) 99647-9098
Busca
Sebrae Delas Day Fev26 - #2
Polícia

Afastado do cargo, ex-secretário de Saúde de Selvíria é preso pela Polícia Federal

Ele havia sido retirado do cargo em agosto do ano passado durante a operação 'Rastro Cirúrgico'

23 fevereiro 2026 - 12h53Luiz Vinicius
Prisão é desdobramento da operação Rastro CirúrgicoPrisão é desdobramento da operação Rastro Cirúrgico   (Divulgação/PF)

O ex-secretário de Saúde de Selvíria, Edgar Barbosa dos Santos, foi preso pela Polícia Federal nesta segunda-feira, dia 23, em desdobramento da Operação Rastro Cirúrgico, em agosto do ano passado, quando ele foi afastado do cargo.

Foi expedido um mandado de prisão preventiva contra ele pelo Tribunal Regional Federal da 3ª Região, sendo cumprido durante esta segunda-feira.

Com o avanço das investigações, foram reunidos elementos que indicam a prática de peculato, de fraude em licitações e em contratos administrativos mediante superfaturamento, além de indícios de corrupção, de frustração do caráter competitivo de licitação, de lavagem de dinheiro, de evasão de divisas e de organização criminosa.

Naquela oportunidade, a Polícia Federal cumpriu 13 mandados de busca e apreensão, além de sequestro, de arresto e de bloqueio de bens no valor de até R$ 5 milhões por investigado, com o objetivo de interromper e de ressarcir desvios de recursos do Sistema Único de Saúde.

Diante da gravidade dos fatos e da existência de elementos que apontam para a continuidade do vínculo associativo criminoso, a Polícia Federal representou pela prisão preventiva de investigados, sendo o pedido parcialmente deferido para decretar a prisão do ex-secretário.

Reportar Erro
Financial Informe Fev26

Deixe seu Comentário

Leia Também

VÍDEO: Chuva derruba árvore sobre carro no São Loureço
Polícia
VÍDEO: Chuva derruba árvore sobre carro no São Loureço
Pax aguardando liberação do corpo
Polícia
Mulher é encontrada morta e polícia investiga caso em Sidrolândia
Imagem Ilustrativa
Polícia
Homem bate em sogro com tijolo durante briga em Campo Grande
O encontro com as garotas de programa nunca existiu
Polícia
Garota de programa é amarrada, agredida e roubada por cliente em Dourados
O caso foi registrado na Depac Cepol em Campo Grande
Polícia
GCM é agredida durante briga de vizinhos no Jardim Imá
Viatura da DEAM -
Polícia
'Chupa meu ovo', diz homem para mulher durante importunação sexual em Campo Grande
Jovem é morto a facadas por homens encapuzados na Vila Marli
Polícia
Jovem é morto a facadas por homens encapuzados na Vila Marli
Carga apreendida pela polícia
Polícia
Carga com 5 mil cigarros contrabandeados é apreendida em Dourados
Vítimas faleceram no decorrer do domingo
Polícia
Jovens que morreram após choque elétrico em Bonito são velados nesta segunda-feira
Quaresma impulsiona venda de pescados no varejo e consumo deve aumentar 30%
Economia
Quaresma impulsiona venda de pescados no varejo e consumo deve aumentar 30%

Mais Lidas

Imagem Ilustrativa
Polícia
Adolescente de 13 anos estupra e mata bebê de 1 ano e 3 meses
Juiz cassa fiança de delegada e prende motorista por atropelamento na Bom Pastor
Justiça
Juiz cassa fiança de delegada e prende motorista por atropelamento na Bom Pastor
Momento em que acontece as agressões
Polícia
VÍDEO: Rapaz é espancado com pedradas e golpes de pá por não quitar dívida na Capital
Foto: Reprodução
Cidade
Mãe relata negligência em UPA após filha ter fratura não identificada em raio-x