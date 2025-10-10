Menu
Polícia

Agente de saúde fica ferida ao ser atacada por pitbull em Nova Andradina

Ela foi socorrida por um morador, que a encaminhou até o hospital da cidade

10 outubro 2025 - 17h43Brenda Assis
Ilustrativa   (Jornal da Nova)

Uma servidora pública municipal de Nova Andradina, de 60 anos, precisou ser socorrida depois de ser atacada por um pitbull enquanto trabalhava. O caso aconteceu no dia 7 de outubro, mas foi registrado apenas na quinta-feira (9).

Conforme o registro policial, a vítima atua como agente de saúde nos bairros da cidade. Em mais um dia de trabalho, ela seguia de casa em casa fazendo visitas quando, ao bater palmas em frente a uma casa, o animal saiu do imóvel e partiu em sua direção.

A servidora sofreu ferimentos profundos no braço esquerdo, que precisaram de pontos, além de lesões na barriga. Um morador que passava pelo local prestou socorro e a levou ao Pronto-Socorro do Hospital Regional, onde recebeu atendimento médico.

Após o incidente, a vítima retornou ao endereço e foi informada por uma mulher que o portão havia ficado aberto porque os filhos o deixaram destrancado, permitindo que o cachorro escapasse.

A agente de endemias manifestou interesse em dar prosseguimento às investigações, expressando preocupação de que outras pessoas possam ser atacadas pelo mesmo animal.

