Agente de saúde fica ferida ao ser atacada por pitbull em Nova Andradina

Uma servidora pública municipal de Nova Andradina, de 60 anos, precisou ser socorrida depois de ser atacada por um pitbull enquanto trabalhava. O caso aconteceu no dia 7 de outubro, mas foi registrado apenas na quinta-feira (9).

Conforme o registro policial, a vítima atua como agente de saúde nos bairros da cidade. Em mais um dia de trabalho, ela seguia de casa em casa fazendo visitas quando, ao bater palmas em frente a uma casa, o animal saiu do imóvel e partiu em sua direção.

A servidora sofreu ferimentos profundos no braço esquerdo, que precisaram de pontos, além de lesões na barriga. Um morador que passava pelo local prestou socorro e a levou ao Pronto-Socorro do Hospital Regional, onde recebeu atendimento médico.

Após o incidente, a vítima retornou ao endereço e foi informada por uma mulher que o portão havia ficado aberto porque os filhos o deixaram destrancado, permitindo que o cachorro escapasse.

A agente de endemias manifestou interesse em dar prosseguimento às investigações, expressando preocupação de que outras pessoas possam ser atacadas pelo mesmo animal.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também