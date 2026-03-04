Um agente de Polícia Científica aposentado foi encontrado morto em uma residência no bairro Jardim Vida Nova, região norte de Campo Grande, na noite de terça-feira (3). O caso foi atendido pela Polícia Militar na rua Tauá, segundo apuração do site Nova Lima News.

A vizinhança sentiu a falta do idoso e buscou ajuda da Polícia Militar (11ª CIPM), que foi até o endereço e fez acesso forçado à casa onde a vítima morava. Ao entrarem, se depararam com ele caído em um cômodo, já em estado de putrefação.

A princípio, a vítima, que tinha problemas de saúde, pode ter sofrido um mal súbito e morreu. Diante do estado do corpo, foi acionada a Polícia Científica (peritos), juntamente com a Polícia Civil, para os levantamentos periciais no local.

Após os trabalhos policiais, o corpo foi liberado pela funerária. Um filho da vítima esteve no local acompanhando a ocorrência, visivelmente abalado com a situação. O caso deve ser investigado para definir a causa da morte.

