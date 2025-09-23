AGORA: Avião cai e deixa 4 mortos em fazenda de Aquidauana

Um avião de pequeno porte caiu durante a noite desta terça-feira (23) e deixou pelo menos 4 mortos na Fazenda Barra Mansa, localizada na região de Aquidauana, a 139 quilômetros de Campo Grande.

Conforme as informações iniciais divulgadas pelo Corpo de Bombeiros, todos os ocupantes da aeronave morreram com a queda.

O avião seria um Cessna e explodiu com a queda.

O JD1 acompanha o caso e pode trazer mais informações em instantes.

