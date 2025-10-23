Agora: Criança de 5 anos morre após parada cardíaca na Capital

Uma criança, de 5 anos, morreu na tarde desta quinta-feira (23), na casa que morava, na Rua Santa Bertilia, Jardim Santa Emília, em Campo Grande, após uma parada cardíaca.
Conforme apurado pelo JD1, a mãe relatou que a criança teria almoçado e ido deitar, por volta das 12h, cerca de 3h depois a mãe percebeu que a menina continuava dormindo e viu que ela estava desfalecida.
A mulher acionou o Corpo de Bombeiros Militar e a equipe constatou o óbito. De acordo com militares, a criança tinha histórico histórico de malformação cerebral, desnutrição grave e investigação de erro inato do metabolismo, sendo totalmente dependente de cuidados.
A Polícia Militar também foi acionada e esteve no local para apurar o caso.
