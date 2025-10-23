Menu
Menu Busca quinta, 23 de outubro de 2025
(67) 99647-9098
Busca
Polícia

Agora: Criança de 5 anos morre após parada cardíaca na Capital

A princípio, a menina tinha histórico de problemas graves de saúde, caso aconteceu no Jardim Santa Emília

23 outubro 2025 - 17h41Taynara Menezes    atualizado em 23/10/2025 às 18h03
Equipes acionadas na tarde de hoje na casa onde ela viviaEquipes acionadas na tarde de hoje na casa onde ela vivia   (Foto: Whats App)

Uma criança, de 5 anos, morreu na tarde desta quinta-feira (23), na casa que morava, na Rua Santa Bertilia, Jardim Santa Emília, em Campo Grande, após uma parada cardíaca. 

Conforme apurado pelo JD1, a mãe relatou que a criança teria almoçado e ido deitar, por volta das 12h, cerca de 3h depois a mãe percebeu que a menina continuava dormindo e viu que ela estava desfalecida.

A mulher acionou o Corpo de Bombeiros Militar e a equipe constatou o óbito. De acordo com militares, a criança tinha histórico histórico de malformação cerebral, desnutrição grave e investigação de erro inato do metabolismo, sendo totalmente dependente de cuidados.

A Polícia Militar também foi acionada e esteve no local para apurar o caso. 

Reportar Erro
Funlec - Matriculas

Deixe seu Comentário

Leia Também

Ladrão de gado procurado em todo MS é preso em Campo Grande
Polícia
Ladrão de gado procurado em todo MS é preso em Campo Grande
Homem que invadiu casa para matar idoso é preso em Bela Vista
Polícia
Homem que invadiu casa para matar idoso é preso em Bela Vista
Ilustrativa
Polícia
Jovem morre ao tomar 'Tadalafila' antes de jogar bola com amigos
Após mais de 50 dias em coma, morre jovem que bebeu gin adulterado com metanol
Polícia
Após mais de 50 dias em coma, morre jovem que bebeu gin adulterado com metanol
Depac de Dourados, onde o caso foi registrado
Polícia
Mulher trans coloca fogo na própria casa após sair nua na rua em Dourados
O suspeito foi preso momentos depois
Polícia
Assassino é preso bebendo em bar após homem a facadas durante briga em Dourados
Imagem Ilustrativa
Polícia
Jovem é esfaqueado durante role em tabacaria do Jardim Pênfigo
O caso aconteceu em Campo Grande na noite de ontem
Polícia
JD1TV: Casal tenta dar 'calote' em travesti e passa vergonha em motel de Campo Grande
Depac Cepol, em Campo Grande, onde o caso foi registrado
Polícia
Preso após briga com namorada tenta subornar PMs na Capital: 'quanto quer para me liberar?'
Drogas foram apreendidas
Polícia
PF prende dois homens e apreende 2,5 toneladas de drogas em barracão na Capital

Mais Lidas

O caso aconteceu em Campo Grande na noite de ontem
Polícia
JD1TV: Casal tenta dar 'calote' em travesti e passa vergonha em motel de Campo Grande
Greve? Ônibus não saem das garagens e passageiros são pegos de surpresa em Campo Grande
Cidade
Greve? Ônibus não saem das garagens e passageiros são pegos de surpresa em Campo Grande
Motociclista não resistiu ao impacto da batida
Trânsito
AGORA: Motoentregador morre em grave acidente com picape em Campo Grande
Equipes acionadas na tarde de hoje na casa onde ela vivia
Polícia
Agora: Criança de 5 anos morre após parada cardíaca na Capital