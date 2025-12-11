AGORA: Criminoso reage à abordagem e é ferido a tiros em confronto com a PM em Três Lagoas

Criminoso, ainda não identificado, entrou em confronto com equipe do Getam (Grupo Especializado Tático em Motocicletas), da Polícia Militar, e foi ferido a tiros na tarde desta quinta-feira, dia 11, no bairro Jupiá, em Três Lagoas - a 326 quilômetros de Campo Grande.

Dois suspeitos estavam com ele e conseguiram fugir em direção à mata, onde estão sendo procurados por demais equipes da polícia. Eles estavam em um veículo Chevrolet Celta furtado.

Segundo informações do portal 24H News MS, policiais teriam recebido informações sobre o veículo estar trafegando na região, quando eles se depararam com os três suspeitos no Celta.

Na tentativa de abordagem, um dos indivíduos reagiu e entrou em confronto com os militares, que revidaram a injusta agressão e feriram um deles, onde dois conseguiram fugir.

O criminoso ferido foi socorrido por uma equipe da Polícia Militar e encaminhado para o Hospital Auxiliadora.

Ainda não há detalhes sobre o estado de saúde do baleado.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também