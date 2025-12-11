Menu
Polícia

AGORA: Criminoso reage à abordagem e é ferido a tiros em confronto com a PM em Três Lagoas

Suspeita é que ele estava com outros dois comparsas, que fugiram em direção à mata, em um veículo furtado

11 dezembro 2025 - 15h41Luiz Vinicius
Veículo teria sido furtado pelos criminososVeículo teria sido furtado pelos criminosos   (24H News MS)

Criminoso, ainda não identificado, entrou em confronto com equipe do Getam (Grupo Especializado Tático em Motocicletas), da Polícia Militar, e foi ferido a tiros na tarde desta quinta-feira, dia 11, no bairro Jupiá, em Três Lagoas - a 326 quilômetros de Campo Grande.

Dois suspeitos estavam com ele e conseguiram fugir em direção à mata, onde estão sendo procurados por demais equipes da polícia. Eles estavam em um veículo Chevrolet Celta furtado.

Segundo informações do portal 24H News MS, policiais teriam recebido informações sobre o veículo estar trafegando na região, quando eles se depararam com os três suspeitos no Celta.

Na tentativa de abordagem, um dos indivíduos reagiu e entrou em confronto com os militares, que revidaram a injusta agressão e feriram um deles, onde dois conseguiram fugir.

O criminoso ferido foi socorrido por uma equipe da Polícia Militar e encaminhado para o Hospital Auxiliadora.

Ainda não há detalhes sobre o estado de saúde do baleado.

