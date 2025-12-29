AGORA: Execução termina com uma pessoa morta em Campo Grande

Uma pessoa, ainda não identificada, morreu ao ser executada com vários tiros na noite desta segunda-feira (29), na Rua São Miguel, localizada no Bairro Jardim Paulista, em Campo Grande.
Conforme as informações iniciais, apuradas pela reportagem, a vítima estava dentro de um Volkswagen Gol quando foi alvo dos disparos.
O Corpo de Bombeiros chegou a ser acionado, mas ao chegar no endereço indicado, a vítima já estava sem sinais vitais.
A área do crime foi isolada e neste momento é aguardada a chegada da Polícia Militar, Civil e da Perícia Técnica, que irá fazer os levantamentos iniciais a respeito do caso.
Não foram repassadas informações sobre o suspeito e a dinâmica correta do homicídio. O caso segue sendo acompanhado pela reportagem.
