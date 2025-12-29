Menu
Polícia

AGORA: Execução termina com uma pessoa morta em Campo Grande

Vítima estava dentro de um carro quando foi alvo dos disparos

29 dezembro 2025 - 21h41

Uma pessoa, ainda não identificada, morreu ao ser executada com vários tiros na noite desta segunda-feira (29), na Rua São Miguel, localizada no Bairro Jardim Paulista, em Campo Grande. 

Conforme as informações iniciais, apuradas pela reportagem, a vítima estava dentro de um Volkswagen Gol quando foi alvo dos disparos. 

O Corpo de Bombeiros chegou a ser acionado, mas ao chegar no endereço indicado, a vítima já estava sem sinais vitais. 

A área do crime foi isolada e neste momento é aguardada a chegada da Polícia Militar, Civil e da Perícia Técnica, que irá fazer os levantamentos iniciais a respeito do caso. 

Não foram repassadas informações sobre o suspeito e a dinâmica correta do homicídio. O caso segue sendo acompanhado pela reportagem.

