AGORA: Homem morre ao ser atropelado por ônibus e carreta na BR-262, em Campo Grande

Um homem, ainda não identificado, morreu ao ser atropelado por um ônibus e por uma carreta na BR-262, na região do Indubrasil, em Campo Grande. O acidente aconteceu na noite desta quarta-feira (5).

Conforme as informações apuradas pelo JD1, a vítima estava atravessando a rodovia, já passando da metade, quando acabou sendo atingido por um ônibus. Após cair, ele foi atropelado por uma carreta.

As equipes do socorro chegaram a ser acionadas, mas ao chegar no local, o homem já estava sem sinais vitais. Além dos médicos, a Polícia Civil e a Perícia Técnica foram até a cena do acidente, fazendo os levantamentos iniciais a respeito do caso.

