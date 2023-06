AGORA: Motorista de aplicativo é preso após esfaquear passageira no Cidade Morena

O motorista de aplicativo, identificado apenas como Mário, foi preso em flagrante pela Polícia Militar na manhã desta segunda-feira (26), horas após ter esfaqueado ao menos cinco vezes uma passageira travesti, de 48 anos, na rua Minas Novas, na Vila Cidade Morena, em Campo Grande.

O suspeito foi localizado na rua Laura Vicuna, na região do bairro Aero Rancho.

A informação foi confirmada pelo JD1 Notícias, junto a Polícia Militar. O indivíduo deverá ser encaminhado para a 4° Delegacia de Polícia Civil, onde será autuado pela tentativa de homicídio contra a mulher.

Segundo informações apuradas pela reportagem, a passageira antes de entrar carro, ainda no condomínio, percebeu que o motorista estava de mau humor. Em determinado momento, ambos começaram a discutir em virtude da indicação do endereço errado e houve troca de agressões mútuas.

Na versão do motorista, ele pegou o facão para se defender e após atingi-la, fugiu do local no veículo que é alugado. O vidro de trás e da frente do carro foram quebrados durante a confusão entre a vítima e o suspeito.

Após ser esfaqueada, a mulher pediu por socorro no condomínio e uma viatura do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) prestou o primeiro socorro e encaminhou ela para a Santa Casa. As perfurações foram nos braços, tórax e cabeça.

A reportagem ainda apurou que o motorista aluga o carro há mais ou menos um mês por cerca de R$ 500 por semana, e cuidava da filha sozinho, onde se considerou uma pessoa tranquila.

A Polícia Militar fará o encaminhamento da ocorrência para a Polícia Civil, que deve prosseguir com a investigação.

