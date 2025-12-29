AGORA: Perseguição termina com bandidos jogando carro em córrego na Capital

Perseguição na região da Avenida Lúdio Martins Coelho, na tarde desta segunda-feira, dia 29, terminou com suspeitos jogando um carro, de modelo não identificado, em um córrego próximo ao cruzamento com a rua das Árvores.
Informações preliminares apontam que os policiais militares iniciaram a perseguição ao veículo em outro bairro e houve troca de tiros durante o percurso.
Até o momento, não há informações a respeito de possíveis prisões.
Na imagem recebida pela reportagem, mostra que policiais acionaram o Corpo de Bombeiros para conseguir retirar o veículo ou até mesmo socorrer os suspeitos.
A reportagem apura mais detalhes.
