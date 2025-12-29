Menu
Menu Busca segunda, 29 de dezembro de 2025
(67) 99647-9098
Busca
Financial Lançamento
Polícia

AGORA: Perseguição termina com bandidos jogando carro em córrego na Capital

Houve troca de tiros durante o acompanhamento dos policiais ao veículo

29 dezembro 2025 - 15h55Luiz Vinicius
Movimentação policial no localMovimentação policial no local   (WhatsApp/JD1 Notícias)

Perseguição na região da Avenida Lúdio Martins Coelho, na tarde desta segunda-feira, dia 29, terminou com suspeitos jogando um carro, de modelo não identificado, em um córrego próximo ao cruzamento com a rua das Árvores.

Informações preliminares apontam que os policiais militares iniciaram a perseguição ao veículo em outro bairro e houve troca de tiros durante o percurso.

Até o momento, não há informações a respeito de possíveis prisões.

Na imagem recebida pela reportagem, mostra que policiais acionaram o Corpo de Bombeiros para conseguir retirar o veículo ou até mesmo socorrer os suspeitos.

A reportagem apura mais detalhes.

Reportar Erro
Energisa Michel Telo - Dez/25

Deixe seu Comentário

Leia Também

Militares conseguiram reverter o caso
Polícia
Bombeiros salvam criança de afogamento em rio de Corumbá
Confronto envolvendo Batalhão de Choque deixa um morto na Capital
Polícia
Confronto envolvendo Batalhão de Choque deixa um morto na Capital
Autoridades estiveram presentes no local do homicídio
Polícia
Morte de vice-liderança de aldeia é considerado 'grave ataque aos direitos indígenas'
Motorista do Consórcio Guaicurus e passageira são assaltados no ônibus no Universitário
Polícia
Motorista do Consórcio Guaicurus e passageira são assaltados no ônibus no Universitário
Indígena foi morto na própria aldeia
Polícia
Vice-liderança de aldeia é morto a tiros após ser cobrado de dívida em Coronel Sapucaia
Francisco morreu afogado no rio
Polícia
Pernambucano de 25 anos morre afogado no rio Correntes, em Sonora
Local onde aconteceu o homicídio na Moreninha
Polícia
Sem conseguir atropelar jovens, suspeito atira e mata um na Moreninha
Foto: Reprodução
Polícia
Discussão no trânsito termina com policial apontando arma para motorista em Camapuã
Foto: PMMT
Polícia
Criança é salva por militares após aumento súbito da correnteza em rio
Foto: Felcn
Polícia
Bolivianas são presas com cápsulas de cocaína em fiscalização na rodovia Bioceânica

Mais Lidas

O caso foi registrado na Depac Cepol em Campo Grande
Polícia
Homem com câncer em estágio terminal é abandonado pelos filhos em Campo Grande
Sete são presos por sequestro em Campo Grande; vítimas foram salvas pelo Batalhão de Choque
Polícia
Sete são presos por sequestro em Campo Grande; vítimas foram salvas pelo Batalhão de Choque
Depac Cepol, em Campo Grande, onde o caso foi registrado
Polícia
Funcionários de lojas do Centro brigam por ciúmes de mulher em Campo Grande
Foto: Divulgação/Detran
Oportunidade
Leilão do Detran-MS oferece motos e carros com lances a partir de R$ 1 mil